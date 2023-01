Solito calo dei contagi del lunedì (+194), Nessun ricovero ma quattro decessi

Drastico calo dei positivi nel bollettino odierno. Come ogni lunedì si registrano pochi contagi, infatti le persone risultate positive al Coronavirus sono 194, a fronte di 568 guariti. Non si registrano ricoveri, ma continuano ad aumentare i decessi (+4). Effettuati 1.253 tamponi con una tasso di positività al 15,48%.

Il maggior numero dei casi registrati è nel cosentino (+90), seguito dal reggino (+52), vibonese (+25), catanzarese (+23) e nessuno del crotonese. Mentre i casi provenienti da altro paese o regione sono 4.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 1.142 (43 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.094 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 108.342 (107.925 guariti, 417 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 3.188 (77 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.111 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 179.962 (178.546 guariti, 1416 deceduti).

Crotone: Casi attivi 73 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 66 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 58.683 (58.407 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 1.827 (34 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.788 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 204.408 (203.509 guariti, 899 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 349 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 340 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 52309 (52.117 guariti, 192 deceduti).