Controlli di Capodanno a Vibo: tre segnalati per droga, ritirate due patenti

Tra il 30 e 31 dicembre scorso, la Questura di Vibo Valentia ha aumentato la sua presenza sul territorio raddoppiando il numero di pattuglie della Squadra Mobile e delle Volanti.

Al servizio hanno preso parte anche i colleghi della Polizia Stradale, del Reparto Prevenzione Crimine, del Commissariato di Serra San Bruno e di Tropea, che hanno attenzionato il territorio così da evitare risse, danneggiamenti ed altri reati.

Gli agenti hanno eseguito un ampio e capillare controllo nelle zone del centro cittadino, soprattutto quelle gravitanti attorno alla Scalinata Versage e a Corso Umberto, sequestrando diverse dosi di marijuana e segnalando alla Prefettura tre persone come assuntrici di stupefacenti.

Inoltre, per prevenire gli incidenti, sono stati eseguiti diversi test su strada proprio per verificare se qualcuno fosse alla guida dopo aver bevuto alcolici.

In questo contesto, un automobilista è stato trovato con un valore superiore a quello conseguito e, pertanto, oltre alla sanzione amministrativa si è visto ritirare la patente. Stessa sorte è toccata ad un altro conducente trovato con alcune dosi di droga in macchina: anche in questo caso oltre alla segnalazione al Prefetto la patente è stata ritirata per i successivi accertamenti.

Complessivamente, sono stati identificati 314 individui dei quali 50 pregiudicati, e controllati 142 veicoli.