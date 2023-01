Crotone. Sociale, finanziati interventi a favore di famiglie in stato di bisogno

Filly Pollinzi

Un finanziamento di 50 mila euro, frutto di una proposta progettuale presentata alla Regione Calabria è stato ottenuto, in materia di politiche sociali, dall’Ambito Sociale di Crotone, che comprende i Comuni di Belvedere Spinello, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale, oltre al capoluogo come ente capofila.

La somma andrà a favore della realizzazione di interventi a tutela delle famiglie in stato di bisogno, fa sapere l’assessore comunale alle Politiche Sociali Filly Pollinzi.

Al centro, quindi, quelle famiglie che vivono momenti di fragilità, “per cui è necessario porre attenzione nei confronti di contesti che richiedono un sostegno professionale e multidisciplinare”, precisa ancora l’assessore.

Gli interventi, nello specifico, sono volti alla realizzazione di iniziative destinate alla natalità e genitorialità, anche con carattere innovativo attraverso centri per le famiglie.

“Con un progetto elaborato nei pochi giorni utili per partecipare al bando regionale, siamo riusciti ad ottenere ulteriori finanziamenti che ci consentono di continuare il lavoro già avviato a supporto della genitorialità. Non tralasciamo nessuna opportunità che viene offerta in tema di realizzazione di interventi in materia di politiche sociali. Essere riusciti a intercettare questo importante finanziamento, e non era scontato visto il poco tempo a disposizione, è indice dell'attenzione dell'amministrazione e dell'impegno senza sosta dell'Ufficio di Piano dell'ambito di Crotone”, conclude Pollinzi.