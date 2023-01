Denuncia d’esser stato investito ma era solo caduto dalla bici: denunciato

Si è presentato ai carabinieri di Bova Marina, nel reggino, per sporgere una denuncia per omissione di soccorso: ai militari ha così raccontato che mentre andava in bici, un’auto amaranto l’aveva colpito alla caviglia destra ferendolo e poi, nonostante le richieste di aiuto, era andata via incurante di averlo investito e dunque, senza prestargli alcuna assistenza.

I Carabinieri, raccolta la denuncia dell’uomo, un 56enne reggino, hanno subito iniziato le investigazioni per risalire al presunto “pirata della strada”, arrivando però a scoprire che la storia era tutt’altra.

Secondo gli investigatori, difatti, le ferite riportate dall’uomo sarebbero frutto di una caduta autonoma mentre quest’ultimo si trovava a bordo della sua bicicletta, escludendo di fatto la responsabilità di terzi. Per il 56enne, così, è scattata la denuncia e dovrà rispondere di simulazione di reato.