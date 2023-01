Si schiantano contro un guardrail: muore un 32enne, ferita una ragazza

Si apre con un’altra vittima della strada questo 2023. Il tragico incidente ieri sera, primo gennaio, nei pressi dell’uscita per Spadola, lungo la Trasversale delle Serre che conduce a Serra San Bruno, nel vibonese.

Poco dopo le 21 una vettura - per cause ancora tutte da chiarire - ha perso il controllo andando a schiantarsi contro un guardrail. Impatto che si è rivelato mortale per un 32enne di Serra San Bruno, Carmine Mannella, morto nello schianto. Ferita lievemente, invece, una ragazza che viaggiava con lui in auto.

Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, gli agenti di polizia del commissariato locale ed i carabinieri.