Lite in famiglia, spara al cognato la sera di capodanno

Notte letteralmente di fuoco, quella di questo capodanno, a San Demetrio Corone, nel cosentino, dove al culmine di una lite in famiglia un uomo ha sparato al cognato ferendolo.

La vittima è stata soccorsa e subito accompagnata nell’ospedale di Corigliano da dove e stata poi trasferita all’Annunziata di Cosenza per essere sottoposta ad un intervento chirurgico. L’uomo, da quanto appreso, fortunatamente non verserebbe in pericolo di vita.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della stazione locale e del reparto di Corigliano-Rossano che hanno già fermato il presunto sparatore per il quale, così come disposto dal pm di turno della Procura di Castrovillari, si sono spalancate le porte del carcere della città del Pollino.