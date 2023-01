Cinque i nuovi nati in Calabria nella notte di Capodanno, il primo è Giuseppe

Sono cinque i bimbi nati in Calabria nella scorsa notte di capodanno: si stratta esattamente di tre maschietti e due femminucce, venuti alla luce tra gli ospedali di Cosenza (quest’ultimo interessato da ben tre parti), Vibo Valentia e Reggio Calabria.

Ad avere più fretta di tutti - aggiudicandosi così lo scettro di primo nato del 2023 nella nostra regione - è stato Giuseppe Guarascio. Del peso di 3,3 chilogrammi e venuto al mondo, per la felicità della mamma Silvia Vizza e del papà Rosario, a mezzanotte e 18 minuti con un cesareo, all’Annunziata di Cosenza, assistito dall’ostetrica Cinzia Pignataro, dall’infermiera strumentista Teresa Ceresia, dalla ginecologa Francesca Gallo e dal collega Massimo Garofalo, dalla neonatologa Gabriella Nigro, dall’anestesista Francesco Maiarota, dall’infermiera Chiara Pepe, e dall’Oss Antonella Cicerelli.

Il secondo a vedere la luce, alle 2:24 ed ancora nel capoluogo bruzio, è stato invece Vincenzo Angelo Gencarelli, di 3,69 chili di peso, per la gioia della mamma Angela Morrone e del papà Mino. Il parto è stato seguito dall’ostetrica Rita Domanico con l’assistenza della stessa equipe del primo.

Alle 5:29, infine, il terzo nato in riva al Crati, si tratta stavolta di una bimba, Bianca Raimondo, di 3,78 chili di peso, per la felicità della mamma Maria Carmen Ramundo e del papà Sandro. Si è trattato in questo caso di un parto spontaneo seguito dall’ostetrica Emanuela Falzia, dal ginecologo Massimo Garofalo e dalle neonatologa Gabriella Nigro.

Il terzo nato in regione, però, e per la precisione, è stato nell’ospedale di Vibo Valentia: si tratta di un maschietto, Zarcov il suo nome, genitori originari dell’est Europa, che è venuto alla luce alle 3:33 e pesa 4,24 chili.

L’ha seguito, poco meno di un’ora dopo, alle 4 e 19, Diana Maria, un bella bimba di 2,3 chilogrammi nata a Reggio Calabria. La piccola è venuta alla luce con un parto spontaneo, che come prevedono le evidenze scientifiche, è stato assistito dagli ostetrici, in questo caso da Mariangela Tomo, Graziella Siclari e Franco Emanuele, con la presenza dei ginecologi di turno Costanza Calarco e Ficara del Grande ospedale metropolitano.

Per il resto, nessuna nascita nella notte tra il 31 dicembre ed il primo gennaio negli ospedali di Catanzaro e Crotone: per quanto riguarda il capoluogo pitagorico è in programma un cesareo giusto nella mattinata di oggi.