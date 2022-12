Ancora un sequestro di botti illegali: denunciato un 28enne

Un vero e proprio arsenale è stato scoperto dagli agenti del commissariato di Siderno, a seguito di alcuni controlli mirati svolti nella giornata di ieri al fine di contrastare il commercio e la fabbricazione clandestina di prodotti pirotecnici ed esplosivi. Controlli notevolmente intensificati visto il periodo di festività, che ha riguardato l'intera area della locride.

A Gioiosa Jonica gli agenti hanno rinvenuto oltre 14 chili di prodotti esplosivi, nascosti nell'abitazione di un ventottenne del posto. Trattasi nello specifico di: 27 confezioni di fuochi d'artificio classificati come F2 ed F3 (e dunque particolarmente infiammabili e pericolosi); 18 candelotti di petardi noti come "Super Cobra" classificati come IV; 5 bombe carta di fabbricazione artigianale.

Il materiale è stato prontamente sequestrato, ed il nucleo artificieri ha provveduto a far brillare tutti i manufatti. Il giovane invece è stato denunciato a piede libero con l'accusa di fabbricazione, detenzione o commercio di materiale esplosivo.