Covid, aumentano positivi (+903) e decessi (+5), ma cala il tasso di positività

Aumentano i casi di coronavirus in Calabria, che tornano a sfiorare quota mille. Un dato spiegabile grazie all'aumento del numero dei tamponi processati nelle ultime 24 ore (+6.671), che hanno permesso di scoprire 903 nuovi casi a fronte di 689 guariti. Un solo ricovero e, purtroppo, 5 decessi.

Il maggior numero di casi è stato riscontrato nella provincia di Cosenza (+363), seguita da Reggio Calabria (+222), Catanzaro (+201), Crotone (+63) e Vibo Valentia (+39), mentre i restanti casi proverrebbero da altrove (+15). Scende il tasso di positività, fermo al 13,54%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 1160 (46 in reparto, 7 in terapia intensiva, 1107 in isolamento domiciliare); casi chiusi 108168 (107754 guariti, 414 deceduti).

Cosenza: casi attivi 2873 (73 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2800 in isolamento domiciliare); casi chiusi 179927 (178513 guariti, 1414 deceduti).

Crotone: casi attivi 339 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 330 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58416 (58140 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 1919 (38 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1879 in isolamento domiciliare); casi chiusi 204104 (203207 guariti, 897 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 370 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 362 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52220 (52028 guariti, 192 deceduti).