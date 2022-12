Ancora botti illegali, oltre 7800 petardi sequestrati a San Sosti

Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di San Sosti, coordinati dalla Procura di Castrovillari, arrestato e messo ai domiciliari un pensionato del posto trovato in possesso di ingenti quantità di artifici pirotecnici illegali.

I militari, perquisita l’abitazione dell’uomo, vi hanno scovato e sequestrato oltre 7800 petardi, alcuni dei quali di fabbricazione artigianale.

Gli artifici pirotecnici, che erano custoditi dentro scatoloni di cartoni divisi per tipologia, erano stati nascosti in varie stanze della casa e nel garage.

L’elevata pericolosità di questi “botti” - spiegano i carabinieri - non risiede solamente nell’assenza di una certificazione che ne garantisca la provenienza e l’adeguata fabbricazione ma anche nel modo sbagliato con cui sono stati stoccati.

Infatti, condizioni insalubri di custodia, aumentano il rischio di una parziale o non corretta deflagrazione, creando un pericolo non soltanto per chi li maneggia ma anche per quanti si trovino nelle vicinanze o ne vengano in contatto anche accidentalmente a distanza di tempo. Pertanto, è opportuno ricordare di non avvicinarsi o tentare di riaccendere artifici pirotecnici inesplosi.