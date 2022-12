Roccaforte del Greco. Interrati in dei contenitori un fucile e diverse munizioni

Erano state nascoste abilmente in dei contenitori stagni, poi interrati o nascosti in degli anfratti del suolo: si tratta di un’arma e diverse munizioni scoperte dai carabinieri in località Vallone Pace di Roccaforte del Greco.

Si tratta, in particolare, di un fucile austriaco della Steyr Mannlicher, un calibro 5.56 con la matricola abrasa; oltre a due candelotti per segnalazioni e numerose munizioni di vario calibro; ritrovata anche una fototrappola che era invece ben nascosta e messa all’interno di un’autovettura abbandonata.

Il tutto è stato sequestrato ad eccezione dei due candelotti che sono stati distrutti sul loco dal Nucleo Artificieri Antisabotaggio del Comando Provinciale di Reggio Calabria.

L’operazione è stata eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo, con la partecipazione dei colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, impegnati in delle attività volte al contrasto dello spaccio e alla ricerca di armi anche nelle zone più impervie dell’area aspromontana.