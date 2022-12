Nei garage gli trovano oltre due quintali di botti, denunciato

Più di due quintali di artifizi pirotecnici, detenuti senza alcuna licenza, sono stati ritrovati e sequestrati dalla polizia in dei garage nella disponibilità di un uomo di Nicotera che, per questo, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per reati specifici in materia di armi ed esplosivi.

A fare la scoperta, durante una perquisizione, sono stati gli uomini della Squadra Mobile del capoluogo, insieme ai colleghi della Polizia Giudiziaria di Serra San Bruno, del Posto Fisso di Tropea e dell’Unità Antiesplosivo e Artificieri.

Si tratta, in particolare, di artifizi della categoria V/C, V/B, V/D e IV, per un peso complessivo di massa attiva di solo materiale esplodente pari a 35 kg, oltre che per un peso lordo complessivo di più di 200 kg di articoli: il che, precisano dalla polizia, costituisce dunque un serio pericolo per l’incolumità personale e per la sicurezza pubblica.

È questo il quinto sequestro di grosse quantità di “botti” contraffatti o detenuti illegalmente, effettuato dagli agenti nell’arco delle ultime settimane: l’operazione di oggi si inserisce infatti in un filone di attività tese proprio ad evitare la circolazione di questi prodotti, soprattutto durante le festività.