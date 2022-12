Sbarco di fine anno, in settanta intercettati al largo di Roccella

Non si fermano nemmeno alla vigilia di capodanno gli sbarchi sulle coste calabresi ed ancora una volta è la cittadina reggina di Roccella Jonica a fare da porto di sicurezza per un carico di vite umane composto, in questo caso, da una settantina di immigrati mediorientali tra pakistani, iracheni ed iraniani.

A soccorrerli è stata una motovedetta della Guardia di Finanza che li ha intercettati al largo mentre viaggiavano stipati su una barca a vela e poi accompagnati fin nello scalo roccellese.

Qui, ad accoglierli, le forze dell’ordine e le organizzazioni di volontariato. Tutti i migranti saranno momentaneamente ospitati nella tensostruttura allestita nello stesso porto e gestita da Croce Rossa, Protezione civile e da un gruppo di sanitari di Medici senza Frontiere.