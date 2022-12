Locale ristoro avvolto dalle fiamme a Lamezia Terme, s’indagata sulle cause

Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino è intervenuta nella tarda serata di ieri in località Lenza di Lamezia Terme, dove un incendio è divampato in una baracca.

Le fiamme si sono scatenate all'interno di un locale adibito ad area ristoro ed hanno interessato delle pedane in legno, della mobilia e vario materiale combustibile.

Nella struttura vi era anche una bombola di Gpl, fortunatamente non interessata dal fuoco, e che è stata subito messa in sicurezza.

Il tempestivo arrivo dei pompieri ha così consentito di estinguere completamente il rogo e ad evitare che si propagasse all’intera struttura.

Non si registrano feriti. Sul posto è giunta anche la Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza. Ancora in fase di accertamento le cause che hanno provocato l’incendio.