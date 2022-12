Smottamento sulla Ss18, Tirrena Inferiore chiusa al traffico ad Acquappesa

La strada statale 18 “Tirrena Inferiore” è temporaneamente chiusa al traffico in via precauzionale, al km 300,400, in località Acquappesa, nel cosentino, a causa dell’evoluzione di uno smottamento che ha interessato il costone roccioso.

La chiusura, che interessa entrambe i sensi di marcia, si è resa necessaria per garantire la sicurezza della circolazione stradale i attesa del completamento degli interventi urgenti di mitigazione del rischio già avviati dall’Anas, e che proseguono regolarmente.

Le auto e i veicoli leggeri sono deviati sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto, mentre i mezzi pesanti sono indirizzati verso l’autostrada A2 e la strade statali 283 e 107.

Sul posto è presente il personale dell’Anas e le Forze dell’Ordine.