Arresti, sequestri e denunce negli ultimi 15 giorni a Catanzaro

In concomitanza con le festività natalizie, gli uomini della Questura di Catanzaro hanno effettuato dei servizi di prevenzione e contrasto contro i reati in genere, con una certa attenzione alla detenzione illegale e alla vendita di “botti” vietati.

In questo contesto, svolta a livello provinciale, sono stati conseguiti rilevanti risultati nelle due settimane che vanno dal 15 dicembre scorso fino ad oggi.

Risultati che riportano di 18 persone sottoposte a fermo di indiziato di delitto; sei sottoposte invece alla custodia cautelare in carcere; altre tre arrestate in flagranza di reato; 25 denunciate in stato di libertà; quattro denunciate per guida sotto l’influenza dell’alcool.

In tutto sono ben 7.906 le persone identificate; 1.440 i veicoli controllati; 546 i controlli a persone sottoposte ai domiciliari; 338 contestazioni di violazioni al Codice della Strada; 13 le patenti ritirate; 390 i punti decurtati sulle patenti; circa 43 i grammi di stupefacente sequestrato; un avviso orale irrogato; 5 F.V.O. emessi; un ammonimento; tre Sorveglianze Speciali irrogate; una proposta per misure di prevenzione personale/patrimoniali; 18 i servizi di ordine pubblico effettuati; 100 i chili di materiale pirotecnico illegale sequestrati; ed infine nove i controlli amministrativi ad attività commerciali.