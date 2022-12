Covid, il bollettino: tasso di positività rimane alto al 25,4%

Il tasso di positività al coronavirus in Calabria rimane piuttosto alto, al 25,4%: ciò vuol dire, in altri termini, che un quarto dei tamponi processati ogni giorno risulta positivo al virus. È quanto emerge dal bollettino odierno, che con 3.134 tamponi evidenzia 796 nuovi casi a fronte di 792 guariti.

Il maggior numero di contagi si registra in provincia di Cosenza (+291), seguita da Catanzaro (+203), Reggio Calabria (+202), Crotone (+50) e Vibo Valentia (+36), mentre i restanti casi proverrebbero da altrove (+16). Pesano anche ulteriori 2 decessi e 2 nuovi ricoveri.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 1134 (49 in reparto, 7 in terapia intensiva, 1078 in isolamento domiciliare); casi chiusi 107993 (107582 guariti, 411 deceduti).

Cosenza: casi attivi 2765 (71 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2694 in isolamento domiciliare); casi chiusi 179672 (178259 guariti, 1413 deceduti).

Crotone: casi attivi 325 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 314 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58367 (58091 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 1857 (34 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1821 in isolamento domiciliare); casi chiusi 203944 (203048 guariti, 896 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 383 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 375 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52168 (51976 guariti, 192 deceduti).