Brancaleone, scoperti fuochi d’artificio clandestini: sequestrati oltre 41 chili

Ancora un sequestro di materiale pirotecnico potenzialmente pericoloso e sopratutto clandestino. Questa volta è toccato agli agenti del commissariato di Condofuri, impegnati da settimante in attività di controllo e prevenzione specifiche in vista della conclusione dell'anno e dei relativi festeggiamenti.

In particolare, gli agenti, impegnati in una serie di controllo in Brancaleone, hanno attenzionato un edificio fatiscente in uso ad un soggetto del posto. Al primo piano dello stabile sono stati scoperti ben 41 chili di prodotti pirotecnici altamente infiammabili e pericolosi.

Questi erano accatastati grossolanamente, vicino a materiale incendiabile e senza alcuna misura preventiva o di sicurezza. Alla richiesta di spiegazioni l'uomo non ha saputo fornire giustificazione per quei prodotti, nè le relative fatture d'acquisto. Ulteriori verifiche saranno ora effettuate sulla marcatura CE, che potrebbe risultare contraffatta.

Nel mentre, il soggetto è stato denunciato a piede libero per detenzione illegale, fabbricazione o commercio abusivo di materiale esplosivo.