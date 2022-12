Domani, venerdì 30 dicembre, l’ambasciatrice di Cuba in Italia, Mirta Granda Averhoff, sarà in visita in Calabria.

Alle ore 11 l’ambasciatrice e il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, incontreranno i giornalisti per un punto stampa presso il dodicesimo piano della Cittadella di Catanzaro.

E' quanto comunica l'Ufficio stampa del presidente Roberto Occhiuto.