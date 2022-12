Covid. Più di 800 casi nel bollettino odierno, aumentano i ricoveri (+10)

Lieve diminuzione dei casi di covid in Calabria nel bollettino odierno. Sono infatti 835 i nuovi casi di coronavirus riscontrati, a fronte di 453 guariti.

Numeri molto alti, specialmente se si tiene conto del fatto che sono stati processati 3.502 tamponi: motivo per il quale il tasso di positività schizza al 23,84%. Un decesso avvenuto nelle ultime 24 ore, anche se si registrano 10 nuovi ricoveri.

Il maggior numero di casi è stato registrato nella provincia di Cosenza (+290), seguita da Reggio Calabria (+209), Catanzaro(+202), Crotone (+78) e Vibo Valentia (+41), mentre i restanti casi (15) proverrebbero da altrove.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 1.097 (50 in reparto, 10 in terapia intensiva, 1.037 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 107.827 (107.417 guariti, 410 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 2.836 (70 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.766 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 179.310 (177.897 guariti, 1.413 deceduti).

Crotone: Casi attivi 299 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 288 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 58.343 (58.067 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 1.837 (33 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.801 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 203.762 (202.867 guariti, 895 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 397 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 390 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 52.118 (51.926 guariti, 192 deceduti).