Serra San Bruno. Nel garage gli trovano 100chili di botti “illegali”, denunciato

Oltre un quintale di artifizi pirotecnici sono stati sequestrati dalla Polizia a Serra San Bruno, nel vibonese, che li ha scoperti in un garage di pertinenza all’abitazione di un uomo che, non avendo alcuna licenza, è stato pertanto denunciato alla Procura.

Si tratta del terzo sequestro di ingenti quantità di botti contraffatti o detenuti illegalmente effettuato nell’arco delle ultime settimane: l’operazione si inserisce infatti in un filone di attività tese proprio a contrastare che questi prodotti circolino durante le festività.

Nel dettaglio, ed in questo caso, si tratta di artifizi della categoria F2, per un peso complessivo di massa attiva di solo materiale esplodente di 16 kg, oltre che per un peso complessivo di più di 100 kg di articoli.

Qualora fossero stati venduti illecitamente a terzi, avrebbero potuto costituire un serio pericolo per l’incolumità personale e la sicurezza.

Il sequestro è stato eseguito dagli uomini della Squadra Mobile di Vibo Valentia, insieme ai colleghi Polizia Giudiziaria di Serra San Bruno e dell’Unità Antiesplosivo e Artificieri della Polizia.