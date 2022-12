Controlli amministrativi a Cosenza: diverse irregolarità, scattano multe e sequestri

Nell’ambito del rafforzamento dei controlli amministrativi ad esercizi commerciali come autofficine, autolavaggi, agenzie pratiche auto e concessionari, la Polizia di Stato, nello specifico la squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Stradale di Cosenza e il dipendente Distaccamento di Paola, ha potuto verificare e sanzionare diverse irregolarità nelle ultime settimane.

In particolare, nel capoluogo bruzio, ad una concessionaria di veicoli è stata applicata una sanzione amministrativa di oltre 5mila euro per l’assenza dell’autorizzazione commerciale con anche la richiesta di sospensione dell’attività.

In provincia, a cinque officine meccaniche è stata elevata la stessa sanzione per la mancanza della certificazione sullo smaltimento rifiuti (il cosiddetto MUD); per un’altra rivendita di auto, a causa dell’esposizione su area pubblica senza copertura assicurativa, sono state applicate le conseguenti sanzioni previste dal Codice della strada col sequestro dei veicoli.

L’intuito degli operatori del Distaccamento di Polizia Stradale di Paola, nell’approntare i controlli su strada a veicoli che trasportano rifiuti, ha consentito di individuare un’area di stoccaggio senza autorizzazione.

Una volta constatate le violazioni alla normativa ambientale, tutta la superficie, di circa 400 mq, è stata sequestrata insieme ad otto cassoni di deposito, con la denuncia penale per due persone.

Un altro soggetto, infine, è stato deferito poiché, come titolare di una carrozzeria, utilizzava un forno senza la documentazione inerente lo smaltimento dei fumi.