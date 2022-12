Cipess: 40milioni per la Ss106 nel crotonese, Ferrari: “intervento strategico”

Poco meno di 40milioni di euro che garantiranno le messa in sicurezza del tratto della statale 106 ionica che collega l’aeroporto S. Anna allo svincolo di Papanice, nel crotonese, consentendo inoltre di risolvere il problema franoso della stessa località S. Anna prevedendo la sistemazione idraulica fino a Poggio Pudano.

Esprime tutto suo apprezzamento Sergio Ferrari, presidente della Provincia pitagorica, per il risultato ottenuto ed annunciato ieri pomeriggio dal presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori, ovvero lo sblocco, ad opera del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, di un maxi pacchetto di opere pubbliche e tra queste anche i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del tratto della 106.

“Questa azione, ultima in ordine di tempo – afferma Ferrari - conferma che nei confronti del nostro territorio, finalmente, c’è la giusta attenzione. Frutto di rapporti, interlocuzioni e relazioni che coinvolgono le istituzioni locali, regionali, la nostra rappresentanza parlamentare con il presidente della Commissione Bilancio ed i vertici Anas, tra questi l’ingegnere Canalella, che oggi sono la marcia in più che consente alla Provincia di Crotone di uscire dall’isolamento al quale per troppo tempo è stata relegata. Con la determinazione necessaria ed il lavoro costante, sempre al servizio del territorio”, conclude il Presidente dell’Ente intermedio.