Traffico momentaneamente bloccato sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Fisciano, al km 170,000, a Campotenese, nel cosentino, a causa di un incidente.

Per causa ancora in fase di accertamento un veicolo si è ribaltato. Sul posto sono presenti le squadre dell’Anas e le Forze dell’Ordine per consentire nel più breve tempo possibile le operazioni di ripristino e la normale transitabilità.