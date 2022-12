Curinga, divampa incendio in abitazione: soccorsa una famiglia

Sarebbe partito dalla canna fumaria l'incendio che questo pomeriggio ha interessato un'abitazione a Curinga, spento tempestivamente grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco che sono riusciti a soccorrere i residenti e ad evitare che le fiamme potessero propagarsi.

Il tutto è avvenuto nel pomeriggio lungo Via Prato Sant'Irene, nella frazione di Acconia. Attorno alle 16:30 i vigili del distaccamento di Lamezia Terme hanno ricevuto una chiamata a seguito di un rogo sviluppatosi in una cucina, che in breve aveva raggiunto il tetto danneggiando la controsoffittatura ed annerendo le pareti.

Giunti sul posto si è pensato subito a mettere in sicurezza i familiari, che stavano tentando di spegnere le fiamme. Dopo averli portati all'esterno, i vigili hanno domato il fuoco e rimosso le parti in legno distrutte. Nessuno è rimasto ferito.