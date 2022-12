Danza d’autore, standing ovation per Tentazioni d’opera, la reinterpretazione in chiave moderna delle più celebri opere liriche come la Traviata, Nabucco e Aida di Giuseppe Verdi e Madama Butterfly e Tosca di Giacomo Puccini proposta sul palco del prestigioso Teatro Rendano, a Cosenza, da Ramificazioni Festival.

Domani, mercoledì 28, il primo ed unico Festival della danza d’autore in Calabria, riconosciuto per il triennio dal Ministero della Cultura (Mic). Chiude a Corigliano – Rossano, al Castello Ducale, con due importanti compagnie provenienti dal Lazio e dalla Lucania.È quanto fa sapere il direttore artistico Filippo Stabile esprimendo soddisfazione per la riuscita del progetto pilota che ha coinvolto i licei coreutici della Calabria e ha visto esibirsi con i professionisti di Create Danza 80 studenti che hanno dato valore aggiunto alla performance.

"Un risultato di qualità – sottolinea - per nulla scontato, che ha offerto un contributo preziosissimo alla performance complessiva portata in scena da ballerini professionisti".

Offerto dall'associazione Italía & Co per festeggiare la chiusura di uno splendido 2022.

Esili o Esíli. È la proposta che il Balletto Lucano porterà in scena celebrando la potenza creatrice della vulnerabilità, dell'esposizione al gesto altrui. Tra le strade, i borghi e le piazze, le memorie prendono forma. Testimonianze di un passato comune, danze collettive e autoritratti. Il percorso di esili racconta la rara bellezza di una terra preda di temporalità diverse e alle volte estranee, che hanno inciso il loro passaggio.