Droga pronta per la vendita: finiscono in manette due giovani crotonesi

Proseguono senza sosta i controlli degli agenti della Questura di Crotone, che nei giorni scorsi hanno tratto in arresto due giovani crotonesi - di appena venti e ventuno anni - per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il personale dellla Squadra Volante ha tratto in arresto i giovani in due momenti differenti, a seguito di un controllo e di una perquisizione. Il primo è stato trovato in possesso di circa 27 grammi di cocaina, un bilancino, una pressa e materiale per confezionare. Il secondo invece è stato trovato in possesso di 46 grammi di hashish e pochi grammi di marijuana.