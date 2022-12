Covid, il Bollettino. Sei vittime tra Natale e Santo Stefano, “solo” 269 i positivi

Dopo la tregua di ieri (QUI) tornano a risalire, anche se non di molto, i nuovi contagi di Covid19 in Calabria. Su 1596 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, 269 sono difatti quelli che hanno restituito un risultato positivo: la gran parte, 151, sono stati registrati nel cosentino, mentre altri 50 nel reggino, 49 nel catanzarese, 8 nel vibonese, 1 nel crotonese e 10 che sono di persone residenti fuori dalla nostra regione.

Numero decisamente alto però, e purtroppo, quello delle vittime: tra Natale e Santo Stefano sono difatti sei le persone decedute per o con il virus: tre nel cosentino, due nel catanzarese ed una nel reggino.

Sono invece 339 i pazienti che sono guariti dal Covid, mentre quelli attualmente positivi calano a 6420 (76 in meno da ieri), 6254 (-72 da ieri) che sono in isolamento domiciliare, 155 (-5) assistiti nei reparti ospedalieri e 11 (+1) nelle terapie intensive.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 1031 (45 in reparto, 7 in terapia intensiva, 979 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 107367 (106957 guariti, 410 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 2677 (59 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2616 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 178767 (177355 guariti, 1412 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 248 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 239 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 58240 (57964 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 1808 (30 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1776 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 203347 (202452 guariti, 895 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 442 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 430 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 51988 (51796 guariti, 192 deceduti).