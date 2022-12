Cosenza. Controlli della vigilia nel centro cittadino, due arresti e tre denunce

In occasione delle festività in corso, sotto il coordinamento della Prefettura di Cosenza, sono stati pianificati dei servizi sul territorio hanno visto impegnata la Polizia di Stato insieme a pattuglie appiedate dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Municipale, con la presenza di presidi mobili del 118.

Nella sola giornata del 24 dicembre scorso Cosenza sono state così controllate, nel centro cittadino, ben 159 persone e 111 veicoli, e sono state elevare 81 sanzioni per violazioni al codice della strada.

In particolare, gli agenti di pattuglia a piedi nel centro urbano interessato di soluto dalla movida giovanile, hanno arrestato per spaccio un pregiudicato del posto: fermato in Via Alimena, mentre era a bordo di un scooter, gli sono state trovate 25 dosi di cocaina già confezionate per la vendita.

Successivamente, sempre nel corso degli stessi servizi, è stato eseguito un altro arresto, stavolta per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un pluripregiudicato cosentino che alla guida di un veicolo di grossa cilindrata, senza patente, ha forzato un posto di controllo nei pressi di piazza S. Teresa, tentando di investire gli agenti per poi darsi alla fuga per le vie cittadine.

Fermato dopo poco, si è scagliato fisicamente nei confronti dei poliziotti: bloccato e perquisito gli sono stati trovati un’arma ad impulso elettrico del tipo storditore, un coltello a serra manico e due bastoni di metallo oltre ad una cospicua somma di denaro; il tutto è stato sequestrato.

Su richiesta della Procura, coordinata dal Procuratore Mario Spagnuolo, lo stesso, dopo l’arresto, è stato posto ai domiciliari e successivamente condannato per direttissima a 6 mesi, previo patteggiamento.

Sempre nel corso dei controlli nel giorno della vigilia di Natale, la Polizia di Stato ha denunciato il titolare di un bar del centro cittadino poiché lo sorpreso a vendere alcolici a minori di 16 anni.

Infine, due persone minorenni sono stati deferiti in via amministrativa per uso personale di stupefacente.