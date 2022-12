Spaccio e fumogeno allo stadio, due denunce nel vibonese

Il sospetto di una possibile attività di spaccio ha portato gli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia, insieme ai colleghi del commissariato di Serra San Bruno, ad eseguire una perquisizione che ha consentito di ritrovare e sequestrare della cocaina in forma solida, ancora da tagliare, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi da mettere in vendita.

Nella stessa giornata, presso lo Stadio Luigi Razza, durante l’incontro di calcio di finale regionale dilettanti fra la Gioiese e la Promosport Lamezia, all’ingresso del settore ospiti dell’impianto sportivo, un uomo è stato trovato in possesso di un fumogeno che è stato ovviamente sequestrato.

Entrambi i soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, che ha coordinato l’attività di polizia giudiziaria.

Infine, nel corso di un servizio di monitoraggio delle aree più sensibili al degrado urbano e allo spaccio in tutta la provincia, gli agenti della Mobile, quelli di Serra San Bruno e del Posto Fisso di Tropea, hanno segnalato alla Prefettura cinque persone per detenzione per uso personale di marijuana.