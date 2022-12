Covid, a Natale crollano i contagi (+121). Un decesso e 10 ricoveri

Il bollettino di Natale sull'andamento del coronavirus in Calabria porta un netto crollo dei contagi, fermi a 121 a fronte di 462 guariti. Numeri che però non fanno diminuire il tasso di positività, sempre al 17,59% con appena 688 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Raggiungono quota 170 i ricoveri in tutta la regione (+10), mentre si registra un ulteriore decesso.

Maggior numero di contagi riscontrato nella provincia di Cosenza (+53), seguita da Catanzaro (+41), Reggio Calabria (+23), Crotone (+3) e Vibo Valentia, dove non si registra alcun caso (+0). Ulteriori contagi sarebbero provenienti da altrove, da altre regioni o stati esteri (+1).

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 1072 (42 in reparto, 7 in terapia intensiva, 1023 in isolamento domiciliare); casi chiusi 107277 (106869 guariti, 408 deceduti).

Cosenza: casi attivi 2552 (60 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2490 in isolamento domiciliare); casi chiusi 178741 (177332 guariti, 1409 deceduti).

Crotone: casi attivi 279 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 271 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58208 (57932 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 1936 (37 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1898 in isolamento domiciliare); casi chiusi 203169 (202275 guariti, 894 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 453 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 440 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51969 (51777 guariti, 192 deceduti).