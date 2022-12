Grave incidente stradale nella notte: coinvolte quattro auto, un ferito

Un grave incidente stradale è avvenuto questa notte lungo l'A2, nel tratto reggino compreso tra Campo Calabro e Gallico. Quattro auto sono rimaste coinvolte nel sinistro, che però ha registrato un solo ferito, trasferito rapidamente dal personale medico del 118 presso il Gom, dove si trova ora ricoverato per le dovute cure.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti sul posto, sul tratto di strada si trovava un veicolo in panne, fermo a causa di un guasto proprio sulla corsia di sorpasso, in un tratto poco illuminato. Un'auto, sopraggiunta a velocità sostenuta, non sarebbe riuscita ad evitare il veicolo fermo, colpendolo in pieno.

Nell'impatto sono rimaste coinvolte marginalmente anche altre due auto, che si trovavano lungo strada e stavano transitando: i due veicoli hanno tamponato i mezzi fermi sulla carregiata. Sul posto, oltre al personale medico, anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.