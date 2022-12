Covid, casi in calo (+407) ma pesano i decessi (+8)

Il bollettino natalizio sull'andamento del coronavirus in Calabria è contrassegnato, purtroppo, da un pesante aumento dei decessi, ben 8 nelle ultime 24 ore. Diminuiscono, invece, i nuovi contagi: 407 a fronte di 316 guariti.

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+147), seguita da Catanzaro (+138), Reggio Calabria (+106), Vibo Valentia (+14) e Crotone (+1), mentre i restanti casi proverrebbero da altrove (+1). Processati 2.307 tamponi, con un tasso di positività al 17,64%.



I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 1061 (39 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1016 in isolamento domiciliare); casi chiusi 107247 (106839 guariti, 408 deceduti).

Cosenza: casi attivi 2501 (58 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2441 in isolamento domiciliare); casi chiusi 178739 (177331 guariti, 1408 deceduti).

Crotone: casi attivi 321 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 315 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58163 (57887 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2285 (35 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2249 in isolamento domiciliare); casi chiusi 202797 (201903 guariti, 894 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 467 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 454 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51955 (51763 guariti, 192 deceduti).