Ginnastica. Campionato interregionale, la Restart chiude l’anno con 14 ori e 4 argenti

Il 2022 ha ancora il sapore “d’oro” per le ragazze della Restart. Nell’ultimo campionato interregionale a cui hanno presenziato, indetto dall’ASC, Attività Sportive Confederate, e che si è tenuto lo scorso 17 dicembre a Catania, le ginnaste reggine hanno monopolizzato l’attenzione sia nelle gare individuali sia in quelle a coppie. Il medagliere, al termine della manifestazione, ha fatto registrare complessivamente 14 ori e 4 argenti.

Nelle esibizioni a coppia, per la categoria Allieve 1F, Alice Benedetti e Benedetta Modica si sono classificate prime nel corpo libero, così come le compagne di squadra, Alessia Fosso e Daria Meduri, nella categoria Allieve 2F.

Nella stessa categoria, oro per Elisabetta Cogliandro ed Simona Surace, nell’esibizione con la palla. Per la categoria Junior i risultati non cambiano: oro nel corpo libero per il duo composto da Sofia Cogliandro e Alessia Surace; oro nell’esibizione con il cerchio per Veronica Donato e Rebecca Mallamaci.

Passando in rassegna gli esercizi individuali, categoria Allieve 1F-A1, trionfano Alice Benedetti nel corpo libero e Benedetta Modica con la palla.

Nella categoria Allieve 2F-A1, oro per Simona Surace ed argento per Elisabetta Cogliandro (corpo libero); sempre nella stessa categoria, ma nell’esibizione con la palla, anche i primi due posti sono della Restart, con Daria Meduri oro e Alessia Fosso argento.

Passando poi alla categoria Junior-A1, nel corpo libero vince Alessia Surace, dietro lei, con l’argento, Veronica Donato. Nell’esercizio con il cerchio l’oro è di Rebecca Mallamaci, mentre l’argento è per Sofia Cogliandro.

Altri tre ori arrivano dalle ginnaste allenate da Ilenia Cartisano e Ylenia Albanese, nelle categorie Esordienti-A2, Allieve 1F-SilverLC e Allieve 1F-Silver LD, rispettivamente con Serena Laganà (corpo libero), Mariarosaria Morabito (clavette) e Giada Squillaci (corpo libero).

A conclusione, nel Gran Galà di chiusura, le ragazze del team agonistico promozionale Restart, allenate e presentate in gara dall'istruttrice Valeria Federico, si sono esibite con una coreografia d’insieme (corpo libero) sulle note di “Les Enfants du monde” ottenendo il plauso del numeroso pubblico presente.

Il gruppo è allenato e coordinato dall’istruttrice Valeria Federico che ha accompagno tutte le ginnaste in gara. Orgogliosi della trasferta e dei risultati conseguiti la Dirigente tecnica della società Marilena D'Arrigo e il Presidente Pierfabrizio Puntorieri.