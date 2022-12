Al comune di Siderno attivati corsi professionali gratuiti

Il Comune di Siderno, con l’assessorato alle Politiche Sociali, avvisa la cittadinanza che ha attivato anche presso la sede Cfp di Siderno (nei locali ex Ragioneria in via Reggio) i corsi di formazione professionale gratuiti, ai sensi della normativa vigente, rivolta a disoccupati/inoccupati, iscritti ai Centri per l’Impiego e che intendono conseguire un’Attestazione di Qualifica Professionale e/o di frequenza al fine di inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro e/o avviare un percorso di auto imprenditorialità.

La partecipazione al corso è gratuita.

Agli allievi frequentanti sarà fornito il materiale didattico necessario.

Sarà possibile, presentare una sola domanda riferita ad un solo profilo professionale, prescelto tra quelli indicati.

L'eventuale presentazione di più domande (o di una stessa domanda con l’indicazione di più corsi), comporterà l'esclusione del candidato dalla partecipazione a tutti i profili prescelti.

I corsi verranno attivati per l’esecuzione dell’offerta formativa rivolta a Disoccupati/Inoccupati, iscritti ai Centri per l’Impiego e che intendono conseguire un'attestazione di Qualifica Professionale e/o di frequenza al fine di inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro e/o avviare un percorso di auto imprenditorialità. Tenuto conto del Repertorio della Regione Calabria e/o di quello Nazionale in ordine alle qualifiche per i corsi di formazione professionale.

I corsi sono rivolti a cittadini italiani e/o dell’Unione Europea e cittadini stranieri regolari. Gli stessi dovranno essere maggiorenni disoccupati e/o inoccupati e iscritti presso il Centro per l’Impiego alla data di scadenza del Bando. I suddetti requisiti a pena di inammissibilità devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.ù

La domanda di iscrizione deve essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando l’apposito modello allegato (contrassegnando il codice del corso prescelto), dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm. ed ii., pena l’annullamento della stessa (allegando documento di identità).

Alla domanda come sopra indicato, dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la Copia fronte/ retro di un valido documento d'identità del richiedente in corso di validità e dovrà essere consegnata o spedita a: Settore 5 - Formazione Professionale - presso il Servizio Protocollo Generale della Città Metropolitana in via Monsignor Ferro n. 1/A ( ex Palazzo Ferrovie ) o trasmessa a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. entro il 27/12/2022.( Può essere utilizzata anche PEC non personale )

Ammissione Allievi Qualora le domande eccedano i posti disponibili (come sarà reso noto esclusivamente attraverso il portale della Città Metropolitana di Reggio Calabria), fatta salva la quota di riserva prevista dalla L. R. 18/85, sarà formulata relativa graduatoria, redatta sulla base dei risultati di una prova selettiva, consistente in un questionario concernente materie di attualità ed altre relative al profilo professionale del corso prescelto.

La sede e la data della prova selettiva ed ogni altra comunicazione saranno pubblicate esclusivamente con apposito avviso sul portale della Città Metropolitana www.cittametropolitana.rc.it.

I partecipanti alla selezione dovranno presentarsi nella data, ora e luogo indicato per lo svolgimento della prova selettiva, muniti di un valido documento di riconoscimento, pena l'esclusione. La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia, qualunque sia il motivo addotto a giustificazione dell'assenza.

La graduatoria provvisoria degli idonei verrà stilata in base al punteggio ottenuto a seguito della prova scritta e dell’eventuale colloquio e sarà pubblicata sul portale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dove resterà presente 15 giorni (durante i quali sarà possibile produrre eventuali istanze di autotutela e/o rettifica) indirizzate al seguente indirizzo: “Settore 5 Formazione Professionale – Commissione per i corsi di Fp – Istanza avverso la graduatoria Corso Codice___”. La graduatoria definitiva e la data di inizio dei corsi saranno pubblicate sul portale della Città Metropolitana.