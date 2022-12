Grande partecipazione al “Natale in Cattedrale” di Corigliano-Rossano

Successo per il “Concerto di Natale” nella Cattedrale di Rossano da parte del Coro Polifonico Città di Corigliano-Rossano diretto dal Maestro Nino Sicilia.

Il Coro, accompagnato al pianoforte dal Maestro Serafino Madeo e dalla giovane flautista Asia Minneci, ha eseguito, magistralmente, alcuni brani, a tema natalizio, quali: “Magnificat” di don Marco Frisina; “Joy to the World” di G.F. Handel; “Tu scendi dalle Stelle” di Sant'Alfonso Maria De Liguori; “Fermarono i Cieli” armonizzazione di don Marco Frisina; “Stille Night” armonizzazione di don Marco Frisina; “Carol of the Bells” di M. Leontovich; “Minuit Chretienne” di A. Adam; “Dormi Bambin” di anonimo; “Bianco Natale” di Irving Bernil; “Tollite Hostias” di Camille Saint; “Notte Incantata” di G. Carrisi; “Cantate Domini” di Karl Jenkins.

Un concerto apprezzato dal numeroso pubblico seduto nei banchi della Cattedrale che non si è risparmiato nel rivolgere lunghi applausi ed ampi consensi di critica all'indirizzo del Coro Polifonico “Città di Corigliano-Rossano”. Il Maestro Nino Sicilia, prima dei saluti finali, ha voluto ringraziare il padre Arcivescovo e don Pietro Madeo per l'ospitalità, l'Amministrazione comunale di Co-Ro e quanti hanno preso parte all'evento.