Covid, il Bollettino. Oltre 500 positivi ma i guariti sono più del doppio, ancora tre decessi

Sono più di mezzo migliaio, esattamente 574, i nuovi positivi al Covid19 registrati in Calabria dove, tra ieri ed oggi, sono stati eseguiti altri 3179 tamponi.

I casi maggiori nel cosentino (190), seguito dal reggino (151), catanzarese (142), crotonese (43) e vibonese (38); sono dieci quelli di provenienti da fuori regione.

In questo venerdì, poi, aumentano di altre 1215 unità i guariti dal coronavirus mentre, da contro, si devono purtroppo annotare altri tre decessi rispettivamente e Catanzaro, Cosenza e Crotone.

Scendono poi a 6707 (-644 rispetto a ieri) gli attualmente positivi: di questi, 6523 (-646 da ieri) sono in isolamento domiciliare e 174 assistiti in ospedale, di cui 167 (+3 da ieri) in reparto e 17 (-1) in rianimazione.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 1177 (43 in reparto, 10 in terapia intensiva, 1124 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 106847 (106442 guariti, 405 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 2309 (64 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2244 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 178590 (177188 guariti, 1402 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 321 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 313 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 58127 (57851 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 2233 (39 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2188 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 202566 (201676 guariti, 890 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 464 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 451 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 51869 (51677 guariti, 192 deceduti).