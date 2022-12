Calcio, Serie C. Crotone-Messina, crash test con testa e coda. Lerda: “stiamo bene”, ma occhio alla disperazione

La serie C, riprende con la prima giornata di ritorno. Alla griglia di partenza, in testa il Catanzaro (51), a sei punti di vantaggio dal il Crotone (45) seguito dal Pescara (38), che deve recuperare 13 punti dalla battistrada e sette dalla formazione crotoniate. In ritardo sulla terza di 9 punti la Juve Stabia (29).





di Giuseppe Romano

Inizia così la caccia alla pole position del girone conclusivo del campionato di serie C, girone C: Catanzaro e Crotone sono i due team che hanno segnato il vuoto, piazzandosi più avanti di quanto era possibile pronosticare, rispetto al gruppone di squadre che militano nella stessa categoria e a tutte le altre del girone A e B.

Il Catanzaro riparte in trasferta per affrontare il Picerno (27 punti). Il Crotone ospita allo Scida il Messina (11). Il primo match del girone di ritorno, i rossoblù lo giocano dunque in casa. Un crash-test tra una leader e l’ultima in classifica, che verifica le certezze della squadra leader, contro un avversario fragile e in piena crisi, ancora alla ricerca delle propria identità.

Del Crotone si sa tutto: Franco Lerda ha tenuto sempre i contatti con mass media e i propri sostenitori. Il Messina è avvolto da un impenetrabile silenzio, che non lascia trapelare nulla e niente si sa delle condizioni della squadra e delle strategie che Gaetano Auteri adotterà.

Di certo è che in questo campionato si sono verificate circostanze imprevedibili, con risultati fuori da ogni probabilità. Il Crotone dovrà far valere la sua identità di vicecapolista, e far capire subito ch’è fatto di uomini di grandi aspettative sfruttando al massimo la fragilità sul piano tattico che, fino ad oggi, ha inchiodato l’avversario sul fondo della classifica.

Non è scontato ma si può dire che la squadra peloritana non sarà la vittima sacrificale a favore del Crotone. La formazione calabrese dovrà partire a gran velocità, per non subire la forza della disperazione di un avversario non del tutto arrendevole, che non rinuncerà all’ambizione di dare fastidio ad una leader del campionato.

Una motivazione che Franco Lerda, allenatore dei crotoniati, ha messo in conto:

“Nel calcio, vi sono insidie non sempre identificabili e tutte le squadre, che affrontano il Crotone allo Scida, riescono a trovare delle motivazioni particolari. Ne siamo consapevoli e dobbiamo fare le cose in maniera perfetta”.

Favorevoli alla formazione di Lerda, anche le assenze nelle linee dello schieramento avversario, che non sono di poco conto: Angileri, Camilleri, Fazzi infortunati, e Trasciani fuori per squalifica.

È chiaro, però, che ci vuole un Crotone senza altre sfilacciature in difesa, con più idee a centrocampo, lanci in profondità per raggiungere in tempi meno lunghi l’area di tiro.

Una richiesta anche dei tifosi che vogliono meno fronzoli e più spettacolo in area di rigore avversaria e non riempirsi gli occhi con manovre unitili e lente.

Lerda stima i tifosi, sa quanto vale la loro spinta e quanto adrenalina producono. Li riabbraccia al proprio stadio, dopo il sofferto 3-2 conseguito a Giugliano, al Partenio di Avellino, alla presenza di una cinquantina di fedelissimi rossoblù:

“Una preziosa cornice di pubblico, sempre presente, che fa sentire il giusto calore e detta i ritmi della gara”.

Le sbavature della difesa non lo preoccupano più di tanto:

“Ci sono momenti dove la difesa riesce a chiudere bene, altri dove ci riesce meno. Abbiamo vinto in un campo difficile e siamo riusciti rimontare segnando tre reti. Ci sarà modo e tempo per riprendere certi concetti. Gli errori sono di diversa tipologia e non tutti uguali, ma ci stiamo lavorando bene”.

Alla vigilia degli incontri, il tecnico crotoniate eleva sempre e troppo le qualità degli avversari, senza elogi sul Crotone. È un appunto che gli si fa in conferenza stampa.

“Sono uno che vuole sempre vincere, ma ho rispetto di tutte le altre squadre e dei colleghi. Gli elogi per la mia squadra? Noi dobbiamo essere consapevoli di quello che dobbiamo fare e quali sono i nostri valori. Il lavoro fatto dai ragazzi è straordinario e non è un nostro demerito se in classifica siamo preceduti da una squadra che sta ottenendo dei record. Dobbiamo stare sereni e tranquilli, e affrontare questo match con lo stessa logica di sempre. Tutto quello che sappiamo, leggiamo, captiamo e arriva da Messina è un conto, bisognerà vedere in campo quel che sarà”.

Nessun problema per lo schieramento:

“Stiamo bene! Non avremo Mogos, Cuomo e Panico. Giron ha accusato un leggero affaticamento e abbiamo preferito non rischiarlo. Dobbiamo prestare attenzione per restare concentrati che non deve essere confuso con l’aver timore, anzi!”.

L’ARBITRO

La partita è in programma allo Stadio Ezio Scida di Crotone venerdì con inizio alle ore 14,30. Dirige Mattia Ubaldi di Roma 1. Assistenti: Alessandro Antonio Boggiani di Monza e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore. IV Ufficiale: Enrico Gigliotti di Cosenza.

I CONVOCATI

Crotone: Portieri: 22 Branduani, 1 Dini, 12 Gattuso; Difensori: 6 Bove, 26 Calapai, 23 Crialese, 5 Golemic, 14 Mogos, 15 Papini; Centrocampisti: 86 Awua, 21 Carraro, 10 Petriccione, 20 Rojas, 19 Tribuzzi, 13 Vitale; Attaccanti: 11 Bernardotto, 32 Chiricò, 9 Gomez, 24 Kargbo, 77 Pannitteri, 93 Tumminello. 7 7 Giannotti;

Non disponibili: 3 Cuomo, 37 Panico, 14 Mogos, 2 Giron. Diffidati: 86 Awua, 32 Chiricò, 10 Petriccione

Messina: Portieri: 1. Riccardo Daga; 22. Michal Lewandowski. Difensori: 5. Gabriele Berto; 15. Manuel Ferrini; 17. Giuseppe Filì; Centrocampisti: 80. Giuseppe D’Amore; 28. Marco Fiorani; 6. Lamine Fofana; 75. Andrea Mallamo; 4. Roberto Marino; 70. Paolo Napoletano; 14. Amara Konate; 27. Leandro Versienti; Attaccanti: 10. Ibourahima Balde; 20. Lorenzo Catania; 7. Paolo Grillo; 8. Carmine Iannone; 39. Maecky Ngombo; 9. Diego Zuppel.

DOVE VEDERLA

La gara sarà visibile sulla piattaforma Eleven Sports a partire dalle ore 14:30 e su Sky Sport canale 257. Eleven Sports è disponibile utilizzando il sito della piattaforma o tramite App su tutti gli smartphone e tablet, Smart TV oltre che tramite Chromecast e App per Amazon Fire TV Stick.