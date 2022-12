Corigliano-Rossano, concluso con successo lo “Spettacolo degli Angeli”

Successo per Lo Spettacolo degli Angeli nella città di Corigliano-Rossano organizzato da Fortunato Attadia nel doppio ruolo di ideatore e direttore artistico. Uno spettacolo, giunto alla quarta edizione, dedicato ai tanti angeli volati in cielo nel corso degli anni. Nel corso della serata, presso il Teatro “Metropol” di Corigliano, si sono alternati sul palco diversi artisti del territorio quali: Bina Viscovo (soprano) dell'Accademia di Formazione Musicale 7 Note; Alice Celestino (ballerina e coreografa); gli allievi del Centro Studi Danza di Margherita Mingrone; Carla Straface (artista rossanese); il Centro Danza “Il Balletto” di Giada Sapia; Gianpiero Garofalo (regista e attore), Caterina Parrilla e Filomena Capalbo (attrici rossanesi che fanno parte della Compagnia Teatrale “Codex 8&9” e che hanno ricevuto diversi riconoscimenti).

Significativo, tra l'altro, l'intervento di Don Pasquale De Simone. La serata, per l'occasione, è stata presentata, in perfetta simbiosi, da Michele Conversano e Tiziana Parrilla. Parte del ricavato dell'evento sarà devoluto in beneficenza all'Associazione “Vincenzino Filippelli” Onlus che, dal 18 marzo 2009, si occupa di assistenza ai bambini affetti da patologie onco-ematologiche e alle loro famiglie. Emanuela Romano e Margherita Mingrone, a nome dell'Associazione “Vincenzino Filippelli”, hanno voluto ringraziare il Direttore Artistico Fortunato Attadia per il grande gesto di solidarietà.

Fortunato Attadia, al termine dello spettacolo, ha voluto ringraziare l'Associazione Fratres, i diversi sponsor, i due presentatori, gli artisti che si sono alternati in palcoscenico, le scuole di danza, la compagnia teatrale “8&9 Codex, il service-audio-luci “Helios Service” di Luis Chiarello e Pasquale Rizzo, la famiglia Cicero proprietaria del teatro Metropol, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castrovillari, il fotografo ufficiale Lino Lavecchia, Marco Amoriello per le riprese video, il Reporter Antonio Le Fosse per la sua presenza nel documentare l'evento, ma anche il numeroso pubblico presente in platea.

Si è assistito ad uno spettacolo emozionante all'insegna del ricordo e della beneficenza, tra musica, danza, sketch teatrali, testimonianze ed altro ancora. Complimenti, in modo particolare, a Fortunato Attadia e al suo staff per l'ottima organizzazione. Appuntamento, infine, al prossimo anno con la quinta edizione de “Lo Spettacolo degli Angeli” nella Città di Corigliano-Rossano.