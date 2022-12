Covid, contagi (+806) e decessi (+5) in aumento: cala però il tasso di positività

Aumentano i contagi da coronavirus in Calabria, anche se rimangono pur sempre inferiori al numero dei guariti. Questo il quadro dipinto dall'odierno bollettino, che evidenzia 806 nuovi casi a fronte di 1.224 guariti. Pesano, però, ben 5 decessi nelle ultime 24 ore, ai quali si sommano altri 2 ingressi in terapia intensiva.

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Catanzaro (+255), seguita da Cosenza e Reggio Calabria (entrambe +230), Crotone (+60) e Vibo Valentia (+28), mentre i restanti casi proverrebbero da altrove (+3). Processati 4.797 tamponi, con un tasso di positività che scende al 16,8%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 1330 (43 in reparto, 13 in terapia intensiva, 1274 in isolamento domiciliare); casi chiusi 106259 (105855 guariti, 404 deceduti).

Cosenza: casi attivi 2756 (63 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2692 in isolamento domiciliare); casi chiusi 177624 (176226 guariti, 1398 deceduti).

Crotone: casi attivi 299 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 287 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58037 (57765 guariti, 272 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2516 (43 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2468 in isolamento domiciliare); casi chiusi 201842 (200952 guariti, 890 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 507 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 492 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51728 (51537 guariti, 191 deceduti).