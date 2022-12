Donna scompare da Candidoni, ritrovata stamani dai Vigili del Fuoco

Dopo che un quarto d’ora prima delle sette di stamani è stata allertata da parte dei Carabinieri di Candidoni, nel reggino, la sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nella zona per la scomparsa di una donna e di cui non si avevano notizie già da ieri sera.

Sul luogo è giunta una squadra del distaccamento di Polistena che, attraverso la geolocalizzazione del cellulare della signora, individuavano la zona interessata.

Seguendo una strada sterrata, i Vigili del Fuoco hanno così raggiunto la malcapitata rassicurandola in attesa dell’intervento del personale sanitario del 118 che ne constatasse le reali condizioni di salute. La donna, a scopo cautelativo, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.