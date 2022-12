Anas. Ss106, consegnati i lavori per una rotatoria a Sellia Marina e due a Strongoli

L'avvio dei lavori a Sellia Marina

Nell’ambito della riqualificazione e del potenziamento degli itinerari statali, volti ad innalzare il livello degli standard di confort e sicurezza per gli utenti della strada, saranno avviati i lavori di realizzazione di tre rotatorie sulla statale 106 Jonica, rispettivamente nel catanzarese e nel crotonese.

Il 15 dicembre scorso l’Anas ha difatti consegnato i lavori (dell’investimento di un milione di euro) all’impresa appaltatrice, l’Ati Icmb, che oggi ne è formalmente avvenuta l’immissione di possesso, per la realizzazione di una rotatoria e la messa in sicurezza del bivio di “Uria” al km 198,210, in corrispondenza del comune di Sellia Marina.

Le altre due, invece, (per un importo di un milione e mezzo di euro) saranno realizzate nel comune di Strongoli, in provincia di Crotone, situate al Km 260,800, in Località Fasana, e al km 265,200, in località Marina di Strongoli. In questo caso i lavori sono stati aggiudicati dall’azienda Coes di Catanzaro.