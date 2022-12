Capodanno a Corigliano-Rossano. La notte di San Silvestro il concerto di Coez

Festeggiamenti di fine anno in grande per Corigliano-Rossano dove il 31 dicembre si esibirà Coez. Il cantautore partenopeo sarà dunque il protagonista esclusivo della notte di capodanno, dopo la mezzanotte (a partire dalle 00.30), in piazza Bernardino Le Fosse, location scelta proprio per la sua ampiezza capace di accogliere oltre 30mila presenze.

Con un evento simile si prevede che la notte di San Silvestro arriverà in città pubblico da ogni parte della Calabria, e non solo.

Vero nome Silvano Albanese, Coez è infatti a tutti gli effetti tra gli artisti più rappresentativi della scena musicale attuale e nel tempo si è affermato come uno dei più amati e apprezzati del nuovo cantautorato italiano.

Il suo ultimo album, il sesto, risale a dicembre dello scorso anno e si intitola “Volare”, promosso dai singoli di successo “Wu-Tang”, “Flow easy”, “Come nelle canzoni” e “Occhi rossi”.

Una grande scelta da parte del Comune guidato dal sindaco Flavio Stasi che da quando si è insediato insieme alla sua Amministrazione ha visto nei grandi eventi musicali il maggior traino per la promozione del territorio, dal punto di vista turistico e commerciale. L’ingresso all’evento in piazza Le Fosse è gratuito.