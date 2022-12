Cosenza. Gli trovano in casa coca, bilancini e sostanza da taglio: va in carcere

Un 42enne di Casali del Manco è stato arrestato, in flagranza, per detenzione illecita di stupefacenti. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cosenza hanno infatti ritrovato e sequestrato, in un’abitazione del centro storico, e nell’esclusiva disponibilità dell’uomo, tre involucri che erano nascosti sotto una finestra e all’interno di due magazzini situati nel sottoscala dello stabile.

Dentro agli involucri vi erano circa 95 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e della sostanza da taglio. Su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica bruzia, l’arrestato è stato associato presso la casa circondariale locale in attesa dell’udienza di convalida.