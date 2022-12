Vibo. Locale chiuso dal Questore riapre al pubblico, denunciati i titolari

Incuranti del fatto che il 16 dicembre scorso fossero stati raggiunti da un provvedimento del questore di Vibo Valentia, che stabiliva la sospensione della licenza, avrebbero aperto ugualmente il locale, cosa che però non è passata inosservata agli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti del capoluogo napitino.

I poliziotti, nello svolgere dei consueti controlli nell’area della movida cittadina, hanno notato infatti che l’esercizio commerciale invece d’esser chiuso, stava comunque vendendo bevande ai clienti tranquillamente seduti all’interno. Dagli accertamenti è emerso che lo stesso locale fosse aperto anche il giorno prima.

I titolari sono stati così denunciati alla Procura della Repubblica di Vibo per l’inosservanza del provvedimento ed il Questore ha deciso per la chiusura del locale per altri due giorni, sospendendone la licenza: l’attività dovrà così abbassare la saracinesca fino al 24 dicembre.