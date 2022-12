Beccato agli imbarcaderi con 6 chili di coca, presunto corriere finisce tra le sbarre

A bordo di una utilitaria stava per salire sul traghetto per raggiungere la Sicilia quando è stato fermato per un controllo, uno dei tanti che la Guardia di Finanza svolge agli imbarcaderi di Villa San Giovanni.

Il nervosismo dell’autista, però, non è sfuggito ai militari che hanno così deciso di approfondire chiamando sul posto il cane antidroga. Perquisita la vettura, sono stati così scoperti due doppifondi ricavati sotto i sedili anteriori, in cui erano nascosti cinque panetti di cocaina pe un peso complessivo di 6 chilogrammi.

Al termine delle operazioni, la droga e l’autovettura sono stati sequestrati mentre per l’uomo, un 23enne della provincia di Vibo Valentia, inevitabile è stato l’arresto in flagranza.

Per lui si sono spalancare le porte della Casa Circondariale Arghillà di Reggio Calabria, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria: dovrà rispondere del reato di traffico di stupefacenti.

Lo cocaina intercettata, se fosse finita sul mercato dello spaccio, avrebbe far guadagnate alla criminalità organizzata circa quattrocentomila euro.