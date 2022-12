Natale sicuro. Blitz dei Nas in pasticcerie e negozi, sequestrati dolci e luminarie

Con lo scopo di assicurare un Natale più sicuro anche i Carabinieri del Nas sono scesi in campo sottoponendo controllo numerosi negozi, laboratori di pasticceria e rivendite di oggettistica delle province di Cosenza e Crotone, per lo più per evitare - soprattutto in questo periodo festivo - che vengano distribuiti alimenti di dubbia provenienza e per prevenire anche l’immissione in commercio di prodotti non conformi, tutelando così la sicurezza e la salute dei consumatori e dei bambini.

L’attività svolta dagli uomini del Nucleo Antisofisticazione, ha portato a sequestrare oltre 60 kg di pasticceria secca, semilavorati senza etichettatura ed indicazioni sulla loro tracciabilità.

Ritirate dalla vendita, inoltre, decine di confezioni di decorazioni e illuminazioni natalizie non conformi ai requisiti di legge, con la conseguente segnalazione alle Autorità Amministrative competenti dei titolari di due diverse attività commerciali, a cui i militari hanno contestato la carenza dei requisiti igienico-sanitari e strutturali.

I controlli, fanno sapere dall’Arma, proseguiranno anche nelle prossime settimane, al fine di garantire la tutela della salute pubblica.