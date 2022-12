Covid, il bollettino: altri 588 contagi e 3 decessi nelle ultime 24 ore

Sono 588, secondo l'odierno bollettino, i nuovi casi di coronavirus in Calabria. Numeri pressochè stabili, a fronte di 855 guariti, ma che contano anche ulteriori 3 decessi e 192 pazienti ricoverati in tutta la regione.

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+180), seguita da Cosenza (+155), Catanzaro (+153), Crotone (+66) e Vibo Valentia (+30), mentre i restanti casi proverrebbero da altrove (+4). Processati 3.397 tamponi, con un tasso di positività al 17,31%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 1284 (42 in reparto, 11 in terapia intensiva, 1231 in isolamento domiciliare); casi chiusi 106458 (106054 guariti, 404 deceduti).

Cosenza: casi attivi 2566 (64 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2501 in isolamento domiciliare); casi chiusi 177969 (176570 guariti, 1399 deceduti).

Crotone: casi attivi 311 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 299 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58091 (57818 guariti, 273 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2488 (43 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2440 in isolamento domiciliare); casi chiusi 202050 (201160 guariti, 890 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 490 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 476 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51775 (51583 guariti, 192 deceduti).