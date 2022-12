Anziane investite mentre attraversano sulle strisce: tragedia sfiorata a Cosenza

Due donne, rispettivamente di 70 e 79 anni, sono state investite ieri sera a Cosenza, mentre attraversavano la strada lungo Viale Cosmai. Le due, secondo quanto ricostruito, erano state insieme ad una messa serale, e stavano attraversando sulle strisce pedonali.

Per motivi ancora in fase di accertamento, un uomo alla guida della propria automobile avrebbe colpito entrambe le donne, fermandosi immediatamente per prestare il primo soccorso. Allertato il 118, questo è giunto sul posto assieme ad una pattuglia della Questura, per i rilievi del caso.

Le due malcapitate hanno riportato lesioni multiple e fratture in diverse parti del corpo, e sono ora ricoverate in condizioni stabili presso l'ospedale cittadino. Si cerca di chiarire definitivamente la dinamica del sinistro.