Confapi Turismo Calabria e di Maavi incontrano monsignor Morrone

Venerdì 16 dicembre una delegazione di Confapi Turismo Calabria e di Maavi (Movimento autonomo delle Agenzie di Viaggio Italiane), ha incontrato il Presidente della conferenza episcopale Calabra, monsignor Fortunato Morrone.

"L’incontro - si legge in una nota di resoconto dell'incontro - oltre che per il tradizionale scambio di auguri per un sereno e santo Natale, è servito anche per un confronto sull’attuale situazione delle imprese del turismo in Calabria e per mettere in risalto l’importanza che esse rivestono nel processo di crescita del tessuto socio-economico calabrese.

È stato posto l’accento su alcuni aspetti che rappresentano delle criticità e che aggravano la già precaria situazione delle imprese stesse come il diffuso fenomeno dell’abusivismo nei viaggi, presente nei più svariati ambiti della società.

L’incontro è stato un momento importante che vuole essere l’inizio di un rapporto collaborativo e continuativo tra imprese e istituzioni ecclesiastiche.

Confapi Turismo Calabria e Maavi Calabria ringraziano monsignor Morrone per l’accoglienza e l’ascolto paterno".